Божьи коровки нападают на туристов в Анапе

29 июн. 11:45

Туристы в Анапе жалуются на нашествие божьих коровок, которые делают отдых некомфортным.

Вот уже несколько дней, как пляжи и улицы курорта заполонили божьи коровки.

"Мы сегодня были на Высоком берегу, проехали вдоль берега моря в сторону Супсеха, разделись, решили позагорать, но увы… Нас тут же начали кусать божьи коровки. Как они больно кусаются, сразу впились в спину, ноги, голову. Мы даже и 15 минут не смогли позагорать, как сбежали оттуда", - делится туристка.

Другая отдыхающая отметила, что нашествие божьих коровок лучше, чем нашествие колорадского жука, как это бывало в другие годы. Но чаще туристам не нравится отдыхать на пляжах вместе с насекомыми.

"Сегодня из-за них ушли с пляжа "Паралия". Печально, конечно. Нас не кусали, но они садятся на тело и лицо бесконечно. Мало приятного. Но, несмотря на это, нам очень нравится Витязево", - сообщает еще одна курортница.

В нашествии божьих коров нет ничего необычно, объясняет член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. "В целом этот год оказался удачным для размножения и выкармливания, плюс благоприятный климат. Именно из-за этого и наблюдается такое нашествие божьих коровок", - объяснил он "Кубанским новостям".