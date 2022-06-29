Напитки "Черноголовки" заменят колу в Burger King и KFC в России

29 июн. 11:34

Сети быстрого питания в России - KFC и Burger King - переходят на напитки "Черноголовки", пишет РИА Новости.

В московских KFC в меню появились кола, лимонады "май-тай", "пина-колада" из "Черноголовки". На вкус отечественная кола почти не отличима от традиционной Coca-Cola, и обойдется посетителю кафе в 99 рублей за бутылку.

В сети Burger King, гда напитки обычно разливают из кранов, доступны краны с холодными черным и зеленым чаем, а также "просто вода".

Предприятие уже заключило договор с "Черноголовкой" и вскоре рестораны предложат посетителям семь разных лимонадов от этого бренда, сообщил один из сотрудников Burger King.

В ресторанах сети "Вкусно - и точка" Coca-Cola пока еще есть - сесть заранее сделала запас, однако новых поставщиков газировки уже ищу. Не исключено, что выбор также будет сделан в пользу "Черноголовки".