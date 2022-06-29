В Кисловодске активизировались "телефонные террористы"

29 июн. 11:28

В Кисловодске – новая волна "минирований", на этот раз затронувшая образовательные учреждения, - написал в своем Telegram-канале глава города Евгений Моисеев.

Неизвестные сообщили, что бомбы находятся в детском саду №20 и школе-интернате №18. Здания обследуют сотрудники служб экстренного реагирования, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, накануне мэр города-курорта рассказал о минировании гостинично-развлекательного комплекса "Атлантида" и санатория "Москва". Информация о бомбах оказалась ложной.

Евгений Моисеев заявил, что правоохранители "из-под земли и из-за границы достанут виновников, и они ответят за свои преступления".