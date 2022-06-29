Армения осталась единственным членом Минской группы ОБСЕ 

В последние месяцы все большим диссонансом в процессах армяно-азербайджанского урегулирования звучат заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы МИД РА Арарата Мирзояна об обязательности решения всех послевоенных вопросов в рамках Минской группы ОБСЕ. Все другие активные в прошлом участники этого формата признают, что он более не действителен, Баку и Ереван 1,5 года используют другие площадки – российскую и европейскую – и все больше развивается двусторонний диалог Азербайджан-Армения без участия посредников. Тем не менее, армянские власти продолжают настаивать на реанимации МГ ОБСЕ.



В целом, Минская группа ОБСЕ ушла в прошлое уже тогда, когда об отказе от нее как посредника в политическом диалоге заявил официальный Баку, то есть еще в 2020 году. Причины такого решения были совершенно прозрачны и не раз подчеркивались президентом Ильхамом Алиевым и азербайджанскими дипломатами: организация вела себя слишком пассивно, попросту говоря, ничего не делала для продвижения мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, тем самым де-факто поддерживая захват территорий Азербайджана оккупационными силами Армении. МГ ОБСЕ не реагировала даже на откровенные провокации с армянской стороны и преследовала единственную цель – удерживать конфликт в "замороженном" состоянии вечно.



Не предприняв ни одного шага для справедливого решения конфликта, Минская группа ОБСЕ не смогла удержать регион от возобновления Карабахской войны спустя 2,5 месяца после нападения ВС Армении на Товузский район Азербайджана. Работа этой посреднической организации была полностью провалена, и все недостатки ее деятельности вышли на поверхность: 28,5 лет (с марта 1992 года по сентябрь 2020 года) международная группа дипломатов потворствовала оккупационной политике Еревана и убеждала Баку не возвращать азербайджанские земли силой. Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, имея все возможности для давления на страну-агрессор, никак не стимулировали Армению одуматься. В итоге Азербайджану пришлось освобождать свою территорию самостоятельно.



Как только Карабахская война была завершена победой Азербайджана и деоккупацией азербайджанских районов, структуры, созданные ради недопущения военных действий и мирного решения конфликта, стали попросту не нужны, ведь сам конфликт ушел в прошлое. И в самом деле, после этого Минская группа ОБСЕ практически не проявляла даже формальной активности. Обязанности конструктивного посредника, действительно заинтересованного в нормализации отношений Армении и Азербайджана, взяла в свои руки Россия. Россия стала одной из трех сторон Заявления от 10 ноября 2020 года, установившего порядок первичных послевоенных действий, затем организовала межправительственную группу по разблокированию коммуникаций в регионе и предложила консультативные услуги для делимитации армяно-азербайджанской границы.



Позднее, в декабре 2021 года, к участию в армяно-азербайджанских процессах подключился Евросоюз, однако ни в одном из документов по итогам встреч Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля Минская группа ОБСЕ не упоминалась. Европа, желая вернуться на Южный Кавказ, вполне логично не стала настаивать на старом формате, в политико-дипломатической деятельности которого отказался участвовать Баку. И Кремль, и европейцы предпочитали о МГ ОБСЕ больше не упоминать, понимая, что посредники могут работать только на такой площадке, какая устраивает все договаривающиеся стороны.



Констатация смерти Минской группы ОБСЕ произошла уже в этом году, 8 апреля, в ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с Араратом Мирзояном. Лавров лично заявил Мирзояну, который в каждом выступлении требовал возвращения МГ ОБСЕ, что США и Франция отказываются контактировать с Россией как со страной-сопредседателем организации, поэтому работать она больше не может. На прошлой неделе, 24 июня, Сергей Лавров еще раз повторил эти слова, находясь с визитом в Азербайджане. Ереван выразил недовольство тем, что российский министр в очередной раз озвучил истину, и продолжил повторять, что хочет взаимодействовать с Баку через фильтр мертвой Минской группы ОБСЕ.



В результате на сегодняшний день Армения осталась буквально единственной страной, которая по-прежнему считает себя участником формата МГ ОБСЕ. Азербайджан в этом формате не работает, Россия, США и Франция не контактируют как страны-сопредседатели, вместо этого развивая собственные переговорные площадки, остальные шесть стран (Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция) не проявляли активности и в лучшие годы. Перспектив восстановления формата нет никаких, Пашинян и Мирзоян, делая заявления о возвращении в прошлое, взаимодействуют с азербайджанским руководством и при посредничестве Москвы, и при посредничестве Брюсселя, то есть сами опровергают необходимость Минской группы.



И все-таки эти заявления продолжают звучать и создавать ложную повестку армяно-азербайджанских переговоров. Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин связал настойчивость Еревана с внутренними проблемами армянских властей. "Это результат давления и де-факто внешнего управления руководством Армении, в том числе Николом Пашиняном, со стороны США и Европейского Союза. Здесь приходится констатировать двойственность армянской внешней политики: Пашинян и его администрация понимают, что без выполнения всех договоренностей, которые были согласованы в 2020 году, пути выхода из кризиса нет. Однако они находятся под постоянным прессингом тех людей, которые привели их к власти – американцев и французов", - сказал он.

"Именно по их желанию Армения пытается вернуть совершенно ненужную Минскую группу ОБСЕ в дальнейшее разрешение кризиса на Южном Кавказе. За 30 лет своей деятельности МГ ОБСЕ показала свою нерезультативность и неэффективность. Фактически, после 2020 года потребность в ней как в переговорной площадке полностью отпала. Поэтому здесь нужно поставить вопрос ребром: где в дальнейшем будут проходить двусторонние встречи лидеров Армении и Азербайджана? Если не только в России, но и в Брюсселе, то европейцы будут стараться сохранить линию на возвращение Минской группы ОБСЕ в урегулирование. Разумеется, делать они это будут руками Еревана. К сожалению, такая активность внешних игроков будет отодвигать подписание мирного договора и сопутствующих дорожных карт", - сообщил Антон Бредихин.

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов указал на стремление Еревана компенсировать собственную слабость. "Николу Пашиняну приходится играть роль политика, который должен удержать власть. Понимая, что Армения не слишком состоятельна на международной арене, в отличие от Азербайджана, Пашинян старается опираться на иностранных посредников, на любые международные форматы и третьи стороны, которые могли бы прибавить самой Армении политического веса. Ереван опасается, что, как менее сильная сторона на прямых переговорах и с Азербайджаном, и с Турцией, он рискует утратить свои позиции. А иностранный представитель, с точки зрения Никола Пашиняна, не даст его в обиду", - пояснил он.

"Также Николу Пашиняну надо показать и народу, и коллегам, и политическим оппонентам, что он не является несамостоятельной стороной, полностью зависимой от России или от США. Поэтому он делает такие заявления, которые показывают его способность быть самостоятельным. При этом тут нет признаков некоего раскола в отношениях России и Армении, это только вербальное сопровождение политической эквилибристики Никола Пашиняна, не более того. Россия сейчас, разумеется, не заинтересована в работе с Минской группой", - подчеркнул Алексей Наумов.

"Дело в том, что в МГ ОБСЕ попросту нет смысла. Политикам часто хочется боготворить какой-то международный механизм или международный процесс, будь то Совбез ООН, Генеральная Ассамблея ООН или та же Минская группа. При этом, как любит говорить российский министр иностранных дел Сергей Лавров, танго танцуют двое. Следовательно, если Ильхам Алиев говорит Минской группе "Прощай!", но не "Спасибо и прощай", очевидно, что ей пора уйти, потому что данное танго танцевать не хочет никто, кроме Никола Пашиняна. А одному танго не станцуешь. Вопрос Минской группы закрыт, и все разговоры вокруг нее – это бесполезная трата времени", - заключил эксперт РСМД.