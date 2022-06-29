В Волгоградской области готовился захват власти

29 июн. 11:17

Сотрудники Управления ФСБ по Волгоградской области задержали жителей региона, которые обсуждали подготовку к насильственному захвату власти, - сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону были выявлены жители области, причастные к созданию экстремистского сообщества на территории области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В отношении задержанных возбуждены дела по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества").