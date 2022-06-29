Дворник из Киргизии нашел в мусоре москвичей валютный "клад"

29 июн. 11:11

Мигрант из Киргизии, работающий в Москве дворником, нашел в мусорном контейнере около $2,5 тыс и поспешил найти хозяина "клада", пишет "Москва24".

Инцидент произошел в районе Южное Медведково, дворник проверял баки металлоискателем и случайно нашел тряпичный сверток, в котором лежали носки, дождевик, а также деньги - тысяча долларов и 80 тыс рублей. Весь "клад" равен примерно $2,5 тыс.

Гражданин Киргизии не стал присваивать находку, он обратился в полицию и сообщил о случившемся.

Правоохранители проводят проверку.