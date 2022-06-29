Херсонская область Украины войдет в состав России

29 июн. 10:46

Херсонская область ведет активную подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России, - заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Да, мы готовимся к референдуму и мы его проведем. Херсонская область примет решение присоединиться к РФ, станет (ее) полноценным субъектом", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее глава военно-гражданской администрации области сообщал, что референдум о вхождении в состав России планируется провести осенью.