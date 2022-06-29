Столтенберг оценил прием Финляндии и Швеции в НАТО

29 июн. 10:39

Процесс приема Финляндии и Швеции в НАТО идет беспрецедентно быстро, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, точная дата их присоединения будет зависеть только от ратификации странами протокола о вступлении.

"Лидеры примут историческое решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО на основании соглашения между Швецией, Финляндией и Турцией. Лидеры направят приглашения этим странам на саммите, то есть между подачей заявки и приглашением прошли всего несколько недель, это беспрецедентно быстро. После приглашения пойдет процесс ратификации парламентами всех 30 стран, и это потребует некоторого времени", - сказал он по прибытии на саммит.