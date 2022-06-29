В Сочи распогодится со второго июля

29 июн. 10:31

Погода в Сочи наладится со второго июля, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тем не менее, метеорологи предупредили о том, что в городе-курорте будут идти частые грозы, что нормально для лета в этой местности. В целом же на Кубани дожди продлятся до четвертого июля, также здесь сохраняется стабильная паводковая обстановка. В то же время в большинстве районов края и на Черноморском побережье затяжных осадков уже не ожидается, хота в отдельных местах возможны кратковременные сильные дожди с градом, - передает РИА Новости.

Напомним, обильные дожди основательно подтопили микрорайоны Сочи, в части из них ввели локальный режим ЧС.