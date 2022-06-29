Перелеты по России подешевели на лето

29 июн. 10:17

Российские авиакомпании снижают цены на внутренние перелеты с вылетом в III квартале этого года, пишут "Известия".

В среднем цены на билеты снизились на 3-4%, следует из данных сервиса по поиску и бронированию Onetwotrip и "Туту.ру". У "Аэрофлота" стоимость билетов этим летом оказалась на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авиакомпании снижают цены и устраивают распродажи в пик туристического сезона, чтобы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина и перевезти за 2022 год не менее 100 млн пассажиров. При этом за первые пять месяцев текущего года перевези удалось на 4,2% меньше пассажиров, чем за пять месяцев 2021 года - 31,6 млн пассажиров.

Главным туристическим направлением России остается Сочи, каждый пятый проданный авиабилет приходится на кубанский курорт. Также россияне отправляются в Санкт-Петербург, Калининград, Минводы, Махачкалу.

Лидирующим заграничным направлением является Турция. При этом, согласно данным "Туту.ру", билеты между Москвой и Стамбулом подорожали на 120%, между Москвой и Антальей - на 88%.