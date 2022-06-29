Крым защитили от возможных провокаций со стороны Украины

29 июн. 10:12

Россия укрепляет дальние подступы к Крыму, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны киевских властей, - заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Россия уже укрепляет дальние подступы к полуострову, в том числе в Херсонской области, новыми образцами вооружений и формированием новой линии обороны, во избежание любых провокаций", - рассказал Белик, передает РИА Новости.

Сегодня именно Херсонская область формирует оборонительный рубеж на крымском направлении, а сам полуостров является сгустком военной техники и многоуровневой системы противовоздушной обороны, - добавил депутат.