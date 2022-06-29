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Глава ЛДПР сделал заявления по теме расширения НАТО

Глава ЛДПР сделал заявления по теме расширения НАТО

Вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии является выбором этих стран, но государства должны осознавать последствия для отношений с Россией,  заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Выход Финляндии и Швеции, по сути, на передовую линию альянса и отказ от внеблокового статуса будет выбором этих стран. Но они должны четко понимать последствия этого шага для отношений с Россией и общей архитектуры безопасности в Европе, которая и так в глубоком кризисе", - выразил мнение он.

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