Глава ЛДПР сделал заявления по теме расширения НАТО

29 июн. 10:01

Вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии является выбором этих стран, но государства должны осознавать последствия для отношений с Россией, заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Выход Финляндии и Швеции, по сути, на передовую линию альянса и отказ от внеблокового статуса будет выбором этих стран. Но они должны четко понимать последствия этого шага для отношений с Россией и общей архитектуры безопасности в Европе, которая и так в глубоком кризисе", - выразил мнение он.