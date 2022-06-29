Из Москвы в Симферополь будет ходить дополнительный поезд

29 июн. 9:46

Между Москвой и Симферополем с 1 июля по 2 октября этого года будет курсировать дополнительный ежедневный поезд №563/564, - сообщила пресс-служба Минкурортов Крыма.

Планируется, что запуск дополнительного состава позволит обеспечить не менее 38 тыс мест в направлении туда и обратно на весь период его курсирования, - передает "АиФ-Крым".

Поезд будет ежедневно отправляться с Киевского вокзала Москвы в 21:30 и прибывать в Симферополь через день в 23:05. Время в пути составит 49 часов 35 минут, поезд проследует через Тулу, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, а в Крыму он будет делать остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое.

В Москву поезд будет отправляться из Симферополя под номером 597/598 в 13:35 и прибывать в столицу через сутки в 13:57. Время в пути составит 48 часов 22 минуты.

На старте продаж в поезде будет пять вагонов, два плацкартных и три купейных, в процессе роста спроса состав увеличат до девяти вагонов.