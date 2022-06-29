В КЧР прошли работы по лесовосстановлению

29 июн. 9:37

Лесовосстановительные работы в Карачаево-Черкесии проведены на территории около 200 га с 2019 года по нацпроекту "Экология", проинформировал замминистра природных ресурсов и экологии КЧР Даулет Ижаев.

"С 2019 года, с момента запуска федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", лесовосстановительные работы в Карачаево-Черкесской Республике проведены на площади порядка 200 га", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее Ижаев обратил внимание на то, что в этом году в республике планируется проведение лесовосстановительных работы на 25,8 га.