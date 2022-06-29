Коммунальщики на сутки оставили без газа Астрахань и два района области

29 июн. 9:31

В Астрахани и двух районах области – Икрянинском и Наримановском - больше суток не будет голубого топлива, - проинформировали в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань".

Задвижки перекрыли сегодня в 9:00. Причиной отключения станут планово-профилактические работы. Возобновить подачу ресурса газовики рассчитывают завтра, 30 июня, в 14:00 и 16:00, - передает "АиФ Астрахань".

Представители газовых служб региона попросили жителей быть на это время предельно внимательными и не экспериментировать с газовыми приборами.