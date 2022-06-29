Утренние "Ласточки" запустят из Краснодара в Анапу

29 июн. 9:28

Между Краснодаром и Анапой с 1 июля начнут курсировать поезда "Ласточка".

Отправление из Краснодара - в 06.05, прибытие в Анапу в 08.50. В обратном направлении поезд будет отправляться в 09.07 и прибывать в кубанскую столицу в 11.44. "Ласточка" будет делать остановки на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.

Утренние "Ласточки" будут курсировать на данном направлении до конца августа ежедневно, кроме 12, 13 и 15 июля, а также 2, 8, 23, 24 и 27 августа, сообщает пресс-служба СКЖД.