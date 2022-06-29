Володин предрек ЕС кризис и ослабление евро

29 июн. 9:20

Возможные причины кризиса в Евросоюзе перечислил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие - ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам", - говорится в сообщении.

По словам Володина, рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, без чего нельзя жить в современном мире. "Поэтому наша национальная валюта укрепляется", - отметил он.

С евро, пишет Володин, ситуация другая. Евросоюз привык жить в долг, и у некоторых стран он достиг критического размера. "Раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям. Сейчас у них самих проблемы", - подчеркнул спикер Госдумы.

Он добавил, что США не спешат на помощь Европе, им выгодна такая ситуация - зона евро, конкурирующая с долларовой, слабеет.