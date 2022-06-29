Отели на Кубани забронированы на пять месяцев вперед

29 июн. 8:51

В этом году отели Краснодарского края забронированы на пять месяцев вперед, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в интервью ТАСС.

"В связи с ограничениями и санкциями внутренний туризм активно развивается. Если раньше глубина бронирования составляла порядка двух месяцев, то сейчас - пять", - заявил он.

Кондратьев добавил, что на лето забронировано более 70% номерного фонда региона. "Люди действительно заново открыли для себя отечественные курорты", - добавил он.

Власти поддерживают туристический бизнес в регионе, отметил глава Кубани. "Одно из самых важных решений за последние годы - обнуление НДС для субъектов гостиничной отрасли. Льгота распространяется как на новые средства размещения, так и на уже действующие", - сказал он.

С начала года курорты Краснодарского края посетили более 4,5 млн человек, главной точкой притяжения является Сочи - 2,2 млн туристов, следом идут Геленджик - 580 тыс, Анапа - 560 тыс.