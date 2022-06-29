Кельбаджарский район Азербайджана подвергся интенсивному ночному обстрелу

29 июн. 8:37

Армения в очередной раз подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В ночь на 29 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Зяркенд и Азизли Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

"Вся ответственность за эскалацию ситуации на государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркивают в Минобороны Азербайджана.