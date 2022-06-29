Нехватка воды в Атырауской области становится острой

29 июн. 8:25

В Атырауской области нарастает дефицит питьевой воды, связанный с жарой и сухой погодой, передает "Хабар 24".

70% населения региона получают воду из реки Урал, которая обмелела из-за жары.

Для решения проблемы власти региона хотят построить дополнительные резервуары и подключить их к магистральному водопроводу "Астрахань-Мангистау".

В год потребность питьевой воды в Макатском районе составляет 1,5 млн куб м, пока потребности покрывает местное предприятие, однако спрос ежегодно увеличивается. Насосы и четыре резервуара емкостью от 2 до 5 тыс куб м обеспечивают бесперебойную подачу воды, но летом, когда потребность резко возрастает, давление в трубах снижается.

"Людям скотину поить надо, огород поливать. Спрос на воду растет. Сейчас давление в трубах 2,5 атмосферы. После семи часов - 2,6. Решить проблему мы надеемся за счет строительства двух новых резервуаров", - рассказал глава районного отдела ЖКХ Темирбек Ынырбай.

Для полного устранения проблемы дефицита воды в регионе необходима реконструкция магистрального водопровода "Астрахань-Мангистау".