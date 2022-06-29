ООН призывает выделить Афганистану $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения

29 июн. 8:12

Организация объединенных наций просит доноров выделить $110 для поддержки афганцев, пострадавших от крупного землетрясения, случившегося 22 июня.

"Новый призыв является приоритетной частью плана гуманитарного реагирования для Афганистана, который предусматривает выделение $4,4 млрд в этом году. К сожалению, план профинансирован только на 34%", - говорится в сообщении ООН.

Запрашиваемые средства рассчитаны на срочную помощь для 362 тыс жителей Афганистана.

В результате землетрясения магнитудой 6,1 в Афганистане погибло 1,5 тыс человек, пострадали около 2 тыс.

Власти страны запросили помощи у международных структур.