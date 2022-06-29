Россиян избавят от штрафов за невключенные поворотники и забытые дома права

29 июн. 7:33

В Госдуме предложили отменить некоторые штрафы для автомобилистов, речь идет о незначительных нарушениях, пишет газета "Известия".

"В частности, речь идет о наказании грязный номер, <...> забытые дома права или документы на машину, <...> невключенный указатель поворота. <...> Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями", - говорится в материале издания.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, внесение данных поправок - вынужденная мера, иначе Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автотранспорта.

"Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе", - объясняет автор законопроекта, депутат Госдумы Николай Новичков.

Также предлагается полностью отменить штрафы за управление коммерческим транспортом, не прошедшим техосмотр. "Отказ от наказания по ч.1.1 ст. 12.5 является прямым следствием нехватки пунктов технического осмотра, в которых можно было бы осуществить технический осмотр ряда видов коммерческого транспорта (автобусы, троллейбусы, грузовики и пр)", - сообщается в пояснительной записке.