Гутерриш раскритиковал рост инвестиций в нефть и газ, вызванный ситуацией на Украине

29 июн. 7:20

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал рост инвестиций в ископаемые энергоресурсы на фоне ситуации вокруг Украины.

В статье для газеты Nikkei он сообщил, что ситуация на Украине и ее последствия распространяются по всем миру, при этом "реакция некоторых стран на растущий энергетический кризис заключается в том, что они наращивают использование ископаемого топлива и вкладывают еще миллиарды долларов в уголь, нефть и газ, которые способствуют углублению нашей климатической катастрофы".

Генсек ООН подчеркнул, что в условиях растущих климатических проблем политика наращивания разведки и добычи ископаемого топлива оторвана от реальности, так как такое топливо "не является решением проблемы и никогда им не станет".

"Возобновляемые источники энергии - это ответ на вопрос, как ограничить климатические изменения и повысить энергетическую безопасность. Если бы мы раньше и в больших объемах инвестировали в возобновляемые источники энергии, мы бы не оказались снова во власти нестабильных рынков ископаемого топлива", - уверен Гутерриш.