Антонов: антироссийские санкции до предела обострили кризис в мировой экономике

29 июн. 7:08

Санкции Запада против России обострили кризис в мировой экономике, от введенных ограничений страдают в том числе и сами же Штаты, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Разрыв США и их союзниками экономических связей с Россией до предела обострил имевшиеся в мировой экономике кризисные явления. Повсеместно наблюдаются снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов бизнеса и населения", - говорится в заявлении Антонова, распространенном посольством.

Такой стала реакция посла на введенные против России санкции США, затронувшие среди прочего импорт золота и предприятия военно-промышленного комплекса.

По словам Антонова, Вашингтон сегодня сам страдает от антироссийских санкций, в стране рекордно растут потребительские цены, партнеры США все активнее прорабатывают варианты перехода на расчеты в другие валюты.

"Рынки видят, что действия американских властей носят непредсказуемый характер, сеют хаос и панику. Отечественная промышленность играет существенную роль в глобальном хозяйстве. Новые барьеры, коснувшиеся, в том числе, оборота золота и промышленного экспорта, нарушают сложившиеся правила игры для всех экономик", - подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что проблему продовольственной безопасности в мире подхлестнула волна санкций Запада против России. "Выход из ситуации возможен только путем обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки", - констатировал Антонов.