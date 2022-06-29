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СМИ: десятки стран ругают Запад за антироссийские санкции

СМИ: десятки стран ругают Запад за антироссийские санкции

Французский журналист, обозреватель журнала Point Николя Баверез перечислил страны, которые критикуют санкции Запада против России.

"Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России", - пишет Баверез.

По его мнению, многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, выбирают Россию.

"Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран", - говорится в статье.

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