СМИ: десятки стран ругают Запад за антироссийские санкции

29 июн. 6:40

Французский журналист, обозреватель журнала Point Николя Баверез перечислил страны, которые критикуют санкции Запада против России.

"Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России", - пишет Баверез.

По его мнению, многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, выбирают Россию.

"Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран", - говорится в статье.