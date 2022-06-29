Китай: расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной

29 июн. 6:12

Расширение НАТО на восток посеяло семена конфликта, а не сделали Европу безопасной, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.

"Пять волн расширения НАТО на восток после холодной войны не только не принесли безопасность Европе, но также посеяли семена конфликтов", - отметил Чжан Цзюнь.

Он подчеркнул, что "это урок, над которым следует хорошо подумать".

"Холодная война закончилась давно. Необходимо, чтобы НАТО пересмотрела свое позиционирование, полностью отказалась от ментальности холодной войны, основанной на блоковой конфронтации, и стремилась строить сбалансированный эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности", - сказал постпред Китая при ООН.