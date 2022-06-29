Байден оценил договоренности Швеции и Финляндии с Турцией по НАТО

29 июн. 3:30

Президент США Джо Байден поздравил Швецию, Финляндию и Турцию с соглашением по членству скандинавских стран в НАТО.

"Поздравляю Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума", - написал глава Белого дома в своих соцсетях.

Байден подчеркнул, что это ключевой шаг к тому, чтобы Североатлантический альянс пригласил в свой состав Швецию и Финляндию. По его словам, это укрепит НАТО и повысит коллективную безопасность, передает ТАСС.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, отметив, что у Стокгольма и Хельсинки нет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.

Вечером 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. По итогам встречи представители трех стран подписали меморандум, позволяющий Швеции и Финляндии войти в НАТО. Документ учитывает требования Анкары в сфере безопасности, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом.