Глава МИД Азербайджана встретился в Баку с председателем Фонда просвещения Турции

28 июн. 23:55

Во вторник, 28 июня, в Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и председателя Фонда просвещения Турции Бирола Акгюна. Об этом сообщили в управлении пресс-службы азербайджанского МИД.

В ходе встречи Байрамов сделал акцент на том, что отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются по всем направлениям, а наглядным доказательством этого является динамика взаимных визитов.

В свою очередь, Акгюн обратил внимание на успешное развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования, а также рассказал о дальнейших планах деятельности. Была выражена заинтересованность в продолжении успешного совместного сотрудничества с Минобразования Азербайджана.

Помимо этого, стороны поговорили о состоявшейся 27 июня в новом формате первой встрече глав МИД и ответственных министров в сфере транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции. Было подчеркнуто, что расширение связей вносит позитивный вклад в обеспечение регионального мира и прогресса.

Помимо этого, на встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, передает АзерТАдж.