В Гейгельском районе Азербайджана пройдет Национальный фестиваль пастбищ

28 июн. 23:38

В конце июля в живописном месте Сарыял Гейгельского района Азербайджана пройдет Национальный фестиваль пастбищ "Яйлаг", который продлится три дня – с 29 по 31 июля.

Это уже второй по счету фестиваль – первый проходил в Гедабекском районе еще до пандемии коронавируса – с 26 по 29 июля 2019 года. В последующие два года фестиваль переносился из-за COVID-19 и вот, наконец, в этом году Азербайджан снова будет ждать туристов на этот грандиозный фестиваль, рассказал автор идеи и руководитель проекта Национального фестиваля пастбищ Музадиль Гасанов.

"Для первого фестиваля мы создали этнопоселок в Гедабеке. Теперь, когда пандемия закончилась, мы исследовали и нашли новое место. Поскольку мы рассматриваем этот фестиваль как международное событие, то хотели бы, чтобы он проходил недалеко от автомагистралей, аэропортов и железных дорог. Исходя из этих соображений, и был выбран Хан-Яйлаг, расположенный в районе под названием Сарыял, отвечающий всем вышеперечисленным требованиям и расположенный на стратегической дороге Кельбаджар-Лачин", - поведал руководитель проекта.

На фестивале будет отдельная сцена для исполнения ашугской музыки, этноспортивный уголок, детская развлекательная площадка, мишени для стрельбы из лука. Также на площади в 20 га будут построены юрты и шатры. Пока планируется разбить 24 шатра, а в будущем место проведения фестиваля станет центром устойчивого туризма – там можно будет оставаться на несколько дней, будут организовываться конные и пешие туры, и отдыхающие смогут насладиться уникальной природой Яйлага, передает "Sputnik Азербайджан".