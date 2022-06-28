В НАТО пообещали Путину расширить свое присутствие возле границ России

28 июн. 22:57

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что дверь в Североатлантический альянс для новых стран останется открыта. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Мадриде.

Он подчеркнул, что российский лидер хотел меньше НАТО у границ страны, но в итоге получит больше. "Это противоположно тому, чего он добивался, предлагая в январе соглашение о европейской безопасности", - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Генсек НАТО сообщил, что на завтрашнем саммите в среду лидеры альянса примут решение о приглашении в НАТО Финляндии и Швеции, однако дата присоединения к альянсу станет известно после того, как протокол о вступлении ратифицируют парламенты всех стран альянса.

Напомним, ранее сегодня на саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. По итогам встречи представители трех стран подписали соглашение, учитывающее требования Анкары в сфере безопасности, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом.