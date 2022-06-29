Китай и Северная Корея против ”азиатского НАТО” под началом США

Северная Корея заявила, что была вынуждена укрепить свою оборону из-за стремления США создать ”азиатскую версию НАТО”. Пхеньян следует за Пекином, который не устраивает система альянсов в регионе. Newsweek отмечает, что Пхеньян обвиняет Вашингтон в постоянном военном развертывании на территориях Южной Кореи и Японии, считая это свидетельством усилившейся враждебности к КНДР.

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что США приступили к полномасштабным действиям по созданию ”азиатского НАТО”, постоянно проводя военные учения совместно с Японией и Южной Кореей. В июньских маневрах впервые за четыре года принимал участие авианосец американских ВВС.

”Мы прекрасно осознаем необходимость увеличения нашей мощи на всех уровнях, чтобы предотвратить любые враждебные действия со стороны США”, - заявили в Пхеньяне, пообещав пойти на решительные меры и противостоять Америке по принципу силовой ответ на применение силы.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль все активнее координирует оборонную политику своей страны с курсом президента США Джо Байдена в том, что касается сдерживания Северной Кореи, которая в последние месяцы провела несколько ракетных испытаний.

Американские чиновники предупреждали, что свое первое за пять лет ядерное испытание Пхеньян, скорее всего, проведет во время майского визита Байдена в Сеул и Токио. Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман заявила о необходимости ”быстрого и жесткого ответа в случае возобновления ядерных испытаний”.

Северная Корея, комментируя слова Шерман, подчеркнула, что они подрывают надежность сообщений США о дипломатическом взаимодействии с правительством Ким Чен Ына. ”Опрометчивые слова - крик США, которые потрясены и напуганы нашей колоссальной силой, растущей день ото дня. Они также свидетельствуют о том, что намерения США об уничтожении нашей системы силой никуда не делись”, - заявил Пхеньян, намекнув, что подозревает США в желании свергнуть режим КНДР.

Вчера министерство иностранных дел Северной Кореи опубликовало еще одно заявление, обвинив США в разжигании напряженности во всем регионе и на Корейском полуострове в частности, заключая соглашения о развертывании военнослужащих: ”Военные базы США в Японии и Южной Корее - главный фактор, провоцирующий постоянную военную напряженность в Северо-Восточной Азии. Корейский полуостров уже превратился в самую горячую точку на планете”.