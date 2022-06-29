Франция готова получать нефть из Ирана и Венесуэлы

"Международное сообщество должно изучить все варианты, чтобы облегчить последствия снижения российских поставок энергоносителей, которое привело к росту цен. В том числе необходимы переговоры с такими странами-производителями, как Иран и Венесуэла", - заявил чиновник из администрации французского президента.

Reuters напоминает, что Венесуэла находится под американскими нефтяными санкциями с 2019 года, но сможет перенаправить поставки, если ограничения будут сняты. Непрямые переговоры между Ираном и США по возрождению ядерной сделки, в результате которых санкции в отношении Тегерана могут быть сняты, а нефтяной экспорт возрожден, зашли в тупик в марте, но вскоре возобновятся в Дохе.

”Есть и другие ресурсы, которые нужно изучать, - заявил французский чиновник в ходе саммита G7 в Германии, отвечая на вопрос о том, как смягчить последствия высоких нефтяных цен. По его словам, в настоящий момент неразрешимый вопрос между Ираном и США касается не ядерного досье, а американских санкций в отношении терроризма: ”Этот узел нужно разрубить и вернуть иранскую нефть на рынок. У нас есть еще и венесуэльская нефть, которую тоже нужно вернуть на рынок”.

Другой чиновник добавил, что учитывая насколько высоки ставки, все варианты должны быть изучены, в том числе Иран и Венесуэла.

Первый чиновник заявил о необходимости увеличения производства добывающими странами, подчеркнув, что в скором времени будут предприниматься попытки убедить эти страны в необходимости поднять добычу.

Франция хочет, чтобы механизм по сдерживанию нефтяных цен был как можно шире и не ограничивался российским импортом, которому, по словам чиновника, не хватает эффективности, учитывая динамику спроса и предложения.

”Нам нужно консолидировать позицию покупателей, чтобы быть в лучшем положении перед лицом России. Необходимо диверсифицировать поставки и связаться с производящими странами, - сказал французский чиновник. - Производители должны временно производить больше, чтобы преодолеть пик кризиса”.

Выход на производителей

Чиновник сказал, что всё начнется с июльского визита американского президента Джо Байдена в нефтяные страны Персидского залива. Президент Эммануэля Макрон рассказывал Джо Байдену, что уже успел переговорить с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом аль Нахайяном, который объяснил ему, что у Эмиратов и Саудовской Аравии нет возможности увеличить производство. ”Я с ним переговорил, - сказал Макрон, прервав беседу Байдена с его советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в кулуарах саммита G7. - Он сказал две вещи. ”Мы на максимуме производства”. А саудовцы могут увеличить производство всего на 150 тыс. баррелей в день. Может, чуть больше, но огромные мощности они не смогут обеспечить в ближайшие полгода”, - сказал Макрон перед тем, как его попросили продолжить беседу за закрытыми дверями подальше от камер.