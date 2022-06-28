ЧЕ по греко-римской борьбе начался для Азербайджана с двойного золота

28 июн. 22:09

Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе завоевала две золотые медали на юношеском чемпионате Европы (U-20) в Риме. Так, Нихад Гулузаде (55 кг) после победы над французом Айвилем Фуаке (9:0) одержал победу над украинцем Николаем Хаврицким (3:1). Гулузаде, который в полуфинале оказался сильнее немца Георгиоса Скарпелло (5:1), вышел в финал.

В решающем противостоянии Нихад Гулузаде провел победную встречу с Денисом Михаем из Румынии со счетом 10:1 и стал чемпионом Европы.

Член сборной Азербайджана Лачин Велиев (87 кг) в одной восьмой финала преодолел украинца Никиту Алексеева (8:5), затем победил шведа Альгота Кельмана — 4:1, а в полуфинале обыграл армянина Вигена Назаряна - 3:1. В финале азербайджанский борец оказался сильнее румына Патрика Гордана (3:1).