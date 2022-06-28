Мастера народных промыслов Дагестана возместят часть зарплат на покупку оборудования

28 июн. 22:30

Производители народных художественных промыслов Дагестана будут получать субсидии из бюджета республики, возмещающие значительную часть их затрат при покупке оборудования или сырья, информирует пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

Предприятия смогут получить выплаты в размере 70% от стоимости технологического оборудования и инструментов, но не более 1,5 млн рублей, субсидии будут предоставляться один раз в году. В пресс-службе ведомства отметили, что прием заявок начнется в ближайшее время.