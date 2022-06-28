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Мастера народных промыслов Дагестана возместят часть зарплат на покупку оборудования

Мастера народных промыслов Дагестана возместят часть зарплат на покупку оборудования

Производители народных художественных промыслов Дагестана будут получать субсидии из бюджета республики, возмещающие значительную часть их затрат при покупке оборудования или сырья, информирует пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

Предприятия смогут получить выплаты в размере 70% от стоимости технологического оборудования и инструментов, но не более 1,5 млн рублей, субсидии будут предоставляться один раз в году. В пресс-службе ведомства отметили, что прием заявок начнется в ближайшее время.

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