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Местные предприятия полностью удовлетворят потребности строителей автодорог на Кубани

Местные предприятия полностью удовлетворят потребности строителей автодорог на Кубани

Кубанские предприятия могут удовлетворить все потребности строителей автомобильных дорог, такое сообщение распространила пресс-служба краевой администрации.

В регионе действует больше семи тысяч промышленных фирм, свыше половины из них выпускают продукцию для строительного комплекса. На текущий год потребность дорожных строителей в инертных материалах достигает порядка 500 тыс т.

Большинство промпредприятий занимаются модернизацией производство, так что они смогут выпускать продукцию, отвечающую новым техническим требованиям. Чтобы облегчить прямое сотрудничество производителей стройматериалов и дорожных компаний, кубанский департамент промполитики запустил первый в РФ региональный промышленный портал.

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