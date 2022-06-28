Местные предприятия полностью удовлетворят потребности строителей автодорог на Кубани

28 июн. 21:59

Кубанские предприятия могут удовлетворить все потребности строителей автомобильных дорог, такое сообщение распространила пресс-служба краевой администрации.

В регионе действует больше семи тысяч промышленных фирм, свыше половины из них выпускают продукцию для строительного комплекса. На текущий год потребность дорожных строителей в инертных материалах достигает порядка 500 тыс т.

Большинство промпредприятий занимаются модернизацией производство, так что они смогут выпускать продукцию, отвечающую новым техническим требованиям. Чтобы облегчить прямое сотрудничество производителей стройматериалов и дорожных компаний, кубанский департамент промполитики запустил первый в РФ региональный промышленный портал.