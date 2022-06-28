Турция дала добро на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

28 июн. 21:53

Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я рад объявить, что теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для Швеции и Финляндии к присоединению к НАТО", - сказал глава организации.

Он подчеркнул, что после встречи в Мадриде представители Турции, Швеции и Финляндии подписали соглашение, учитывающее требования Турции в сфере безопасности, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом.

"В свете достигнутого прогресса Турция готова поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО", - добавил Столтенберг.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, отметив, что у Стокгольма и Хельсинки нет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.