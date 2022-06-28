Железноводск в конце июля примет вторую "Железную грязь"

28 июн. 20:58

Нынешним летом ставропольский Железноводск все же примет второй фестиваль "Железная грязь". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В курортном городе Железноводске 30-31 июля пройдет II фестиваль "Железная грязь". Специально для такого мероприятия администрация города, а также местные здравницы и недропользователь подготовили грязь и минеральную воду, под которой потом люди будут купаться, смывая с себя илистую лечебную грязь из озера Тамбукан, расположенного на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС

На празднике желающие могут сыграть в волейбол или футбол, стоя по щиколотку в грязи, однако самой главной точкой притяжения станет 30-метровая грязевая "полоса препятствий". Ее общая площадь составит 120 кв м, по ней нужно будет пробежать вымазанным в грязи и счистить с себя черный ил в специальную емкость. Победу одержит тот, кто сможет пронести на себе наибольшее количество грязи. Дистанция трассы - всего 30 м, а квадратные метры высчитаны из ее длины и ширины в 4 м. Надувная полоса препятствий - это батуты, только с различными препятствиями, - рассказал собеседник.

"Два года подряд фестиваль откладывался из-за пандемии, и вот наконец второму фестивалю быть. Первое мероприятие посетили десять тысяч человек из 30 регионов страны, а второй фестиваль планирует собрать еще большее количество людей", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.