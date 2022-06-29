Азербайджан построит в Кисловодске санаторий премиум-класса

29 июн. 1:25

Инвесторы из Азербайджана к 2025 году построят в Кисловодске санаторий на 350 мест за 2,5 млрд рублей, сообщил мэр города Евгений Моисеев.

"Азербайджанские инвесторы приступили к строительству в Кисловодске санатория премиум-класса на 350 мест. Объем инвестиций в проект "Русель" составит порядка 2,5 млрд рублей", - цитирует Моисеева ТАСС.

По его словам, здравница откроется к 2025 году.

"Санаторий построят рядом с одной из главных достопримечательностей Кисловодска - Каскадной лестницей. Основной профиль здравницы - сердечно-сосудистая, нервная и дыхательные системы. Для нас важно, что данный проект будет не только способствовать увеличению турпотока, но позволит создать до 200 новых рабочих мест", - сказал мэр.