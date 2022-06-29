Капитальный ремонт проведут в 99 городах Дагестана

29 июн. 0:05

В десяти городах и трех районах Дагестана проведут капитальный ремонт 99 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Минстроя республики.

В план 2022 года на капремонт были включены 65 домов, но "благодаря росту собираемости взносов, активной работе Дагестанского фонда капитального ремонта и поддержки из республиканского бюджета в размере 100 млн рублей", появилась возможность провести ремонт в 99 домах.

К десяти городам, в которых запланирован ремонт, добавлены Дербентский, Ботлихский и Казбековский районы. Перечень этих объектов будет утвержден в августе.

Стоит добавить, что подрядные организации уже ремонтируют 53 дома.