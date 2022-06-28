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США ввели санкции против ФСБ России

США ввели санкции против ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России попала под санкции США. Об этом говорится в документе, опубликованном Госдепартаментом США.

В сообщении сказано, санкции в отношении ФСБ обусловлены тем, что служба является политическим подразделением, агентством или инструментом российского правительства.

В Госдепе также отметили, что достоверные источники указывали на участие ФСБ в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан.

Санкции предполагают блокировку всей собственности и активов в собственности ФСБ, находящихся в США. Любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются. Кроме того, запрещаются любые вложения или займы, предоставление товаров или услуг любым санкционным лицам и организациям, передает РИА Новости.

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