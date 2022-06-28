В "Грузинской мечте" сообщили о вербовке своих сторонников оппозицией

28 июн. 20:44

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" завербовала большинство людей, покинувших ряды "Грузинской мечты". Об этом председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил эфире телеканала PalitraNews.

"Я не говорю о всех, но были конкретные люди, которые были завербованы "Нацдвижением" в конкретной форме и из-за конкретных грехов", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Кобахидзе подчеркнул, что располагает конкретными фактами, кто и как был завербован, однако отказался публично называть их имена.

"Это действительно так было, и не хочу называть имена и фамилии. Они банкроты от начала до конца… Какие еще бывшие соратники?! Они были "наседками" со времен "Нацдвижения", - сказал представитель "Грузинской мечты".