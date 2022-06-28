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В "Грузинской мечте" сообщили о вербовке своих сторонников оппозицией

В &quot;Грузинской мечте&quot; сообщили о вербовке своих сторонников оппозицией

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" завербовала большинство людей, покинувших ряды "Грузинской мечты". Об этом председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил эфире телеканала PalitraNews.

"Я не говорю о всех, но были конкретные люди, которые были завербованы "Нацдвижением" в конкретной форме и из-за конкретных грехов", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Кобахидзе подчеркнул, что располагает конкретными фактами, кто и как был завербован, однако отказался публично называть их имена.

"Это действительно так было, и не хочу называть имена и фамилии. Они банкроты от начала до конца… Какие еще бывшие соратники?! Они были "наседками" со времен "Нацдвижения", - сказал представитель "Грузинской мечты".

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