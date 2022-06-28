Лукашенко: Беларусь качает на волнах мирового шторма

28 июн. 20:24

Мир проходит через период глобальных изменений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на Республиканском балу, в котором принимают участие лучшие выпускники белорусских вузов.

"Впереди у вас целая жизнь. Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших, тектонических перемен. На ваших, наших глазах рождается новый мир, рушится старый. В этом бурном процессе Беларусь пока еще остается островком спокойствия. Но его качает на волнах мирового шторма", - сказал он

В то же время Лукашенко отметил, что любые риски создают также и возможности.