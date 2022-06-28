Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем лишь после решения палестинской проблемы

Израиль и Саудовская Аравия обсуждают предоставление палестинцам с израильским гражданством возможности прямого авиасообщения с Саудовской Аравией для совершения хаджа и умры, сообщает Financial Times.

Middle East Eye уточняет, что новость появилась после того, как на прошлой неделе высокопоставленный американский чиновник проинформировала законодателей о том, что всё больше стран готовы предпринимать шаги по нормализации отношений с Израилем. Кроме того, в июле президент Джо Байден собирается посетить регион. ”Мы работаем с несколькими странами в закрытом режиме, - заявила глава Бюро по делам Ближнего Востока Барбара Лиф слушании в Конгрессе. - Думаю, нас ждут интересные события накануне визита президента”.

Считается, что США пытаются обеспечить соглашение между Израилем, Египтом и Саудовской Аравией по передаче контроля над островами Тиран и Синафир в Красном море от Египта Саудовской Аравии, что потребует от Израиля одобрения новых договоренностей по безопасности в связи с переносом многонациональных миссий наблюдателей с островов на материковую часть Египта.

В ответ Саудовская Аравия позволит израильским авиакомпаниям входить в свое воздушное пространство. Пока только те израильские самолеты, которые выполняют рейсы в ОАЭ и Бахрейн, могут пролетать над королевством, а также воздушные суда Air India, летящие в Израиль и обратно.

В конце 2020 года Израиль объявил, что разрешит рейсы в Саудовскую Аравию на определенных условиях. Разрешение было предоставлено для деловых перелетов и граждан-мусульман, отправляющихся в паломничество. Палестинцы, живущие в Израиле, обычно путешествуют по временным иорданским документам и вынуждены останавливаться в Аммане. Еще один вариант – автобусная поездка на 1600 км.

В последние годы несколько арабских государств наладили отношения с Израилем на фоне опасений в сфере безопасности из-за Ирана.

Министр обороны Израиля на прошлой неделе рассказал законодателям, что страна помогает создать региональный военно-воздушный оборонительный альянс под руководством США против Ирана. По его словам, благодаря такому партнерству, было предотвращено несколько атак. На протяжении нескольких лет Израиль сотрудничал с некоторыми арабскими соседями по вопросам безопасности до того, как отношения стали более открытыми после подписания в 2020 году Авраамических соглашений. Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан нормализовали отношения с Израилем, однако связи между израильтянами и палестинцами не наладились.

Саудовская Аравия поддерживает процесс нормализации отношений с Израилем, однако настаивает на том, что они не продвинутся вперед, пока не будет достигнут прогресс по разрешению израильско-палестинского конфликта.

”Мы всегда рассматривали нормализацию не как конечный результат, а как конец пути, - заявил министр иностранных дел принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд ве мает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. - Мы всегда знали, что придем к полной нормализации с Израилем. Полное урегулирование между нами и Израилем, между всем регионом и Израилем, приведет к колоссальным результатам. Но мы не сможем ими насладиться, пока не решим палестинский вопрос”.