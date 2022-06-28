Гарибашвили отмечает юбилей

28 июн. 19:48

Во вторник, 28 июня, премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили исполняется 40 лет.

Свои поздравления по случаю юбилея ему направил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Убежден, что сложившееся между нами тесное взаимопонимание наилучшим образом будет способствовать более последовательному укреплению и углублению отношений", - говорится в послании Пашиняна.

Он также пожелал Гарибашвили крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в его важной миссии, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, Ираклий Гарибашвили родился 28 июня 1982 года в городе Тбилиси Грузинской ССР (ныне Грузия).

В 2004 году окончил факультет международного права и международных отношений Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили и факультет политических наук Университета Париж I - Пантеон-Сорбонна (Universit Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Франция). В 2005 г. получил степень магистра по специальности "международные отношения" в Тбилисском государственном университете.

С 2005 года по май 2012 года - председатель совета директоров, генеральный директор Международного благотворительного фонда "Карту" (Cartu).

В 2012-2013 годах Гарибашвили занимал пост министра внутренних дел Грузии, в 2013-2015 был премьер-министр Грузии, а в 2018-2019 годах - советником наблюдательного совета по управлению региональными проектами китайской компании CEFC Energy Company Limited.

В сентябре 2019 года занял пост министра обороны в новом правительстве Грузии во главе с премьером Георгием Гахария. После скандала с лидером "Единого национального движения" Ники Мелии подал в отставку.

18 февраля 2021 года правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" выдвинула Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра страны.