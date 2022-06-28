Турция и Швеция проведут политические консультации в среду

28 июн. 19:34

В среду, 29 июня, в Анкаре состоятся политические консультации между Турцией и Швецией. Об этом сообщили в турецком министерстве иностранных дел.

Они пройдут под сопредседательством замглавы МИД и директора по делам Евросоюза, посла Фарука Каймакчи, и статс-секретаря МИД Швеции, посла Роберта Ридберга.

В ведомстве отметили, что стороны обсудят на встрече двусторонние отношения между Турцией и Швецией, отношения между Турцией и ЕС, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, отметив, что у Стокгольма и Хельсинки нет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.