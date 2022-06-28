БРИКС не спешит расширяться

28 июн. 18:58

Россия приветствует перспективу расширения БРИКС, однако быстрых решений в данном вопросе ждать не стоит. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы положительно смотрим на возможную перспективу расширения БРИКС и поддержали идею китайского председательства в текущем году активизировать соответствующие дискуссии", - цитирует его РИА Новости.

Рябков напомнил, что на прошедшем саммите БРИКС в его итоговой декларации лидеры "поставили задачу сначала прояснить руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры такого процесса". По его словам, эта работа будет выстраиваться на основе углубленных консультаций и консенсуса в "пятерке".

Замглавы внешнеполитического ведомства также указал на то, что к подбору кандидатов можно будет перейти только после того, как будет достигнуто понимание относительно базовых параметров расширения. "Процесс этот непростой и деликатный, поэтому сейчас было бы преждевременно раскрывать детали, в том числе комментировать тему потенциальных кандидатов", - пояснил Рябков.

Напомним, накануне в министерстве иностранных дел Ирана сообщили, что страна подала заявку на членство в БРИКС. На прошлой неделе о намерении вступить в БРИКС заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.