Пушкинский сквер ремонтируют в Тбилиси

28 июн. 19:23

Служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси приступила к ремонту Пушкинского сквера на площади Свободы, информирует пресс-служба ведомства, уточняя, что на реализацию проекта потратят 800 тыс лари.

Отмечается, что ремонтные работы планируется завершить к концу октября текущего года.

"Существующее пространство было в очень плохом состоянии. Мы хотим полностью обновить сквер - будет полностью заменена плитка, а также по мере возможности увеличится площадь зеленых насаждений", - сказал глава краевой столицы Каха Каладзе.