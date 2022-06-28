РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Байден сообщил о ключевом моменте в истории НАТО

Байден сообщил о ключевом моменте в истории НАТО

Президент США Джо Байден заявил по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, что НАТО переживает ключевой момент в своей истории.

"Вы проводите по-настоящему исторический саммит в ключевой момент для нашего альянса", - цитирует американского лидера РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что страны НАТО на мадридском саммите обсудят совместные обязательства в сфере безопасности, усиление организации и ответ на действие России вокруг Украины. Байден добавил, что страны НАТО будут едины в поддержке Украины.

Напомним, 28-30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО.

1115 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version