США ввели санкции против российского золота

28 июн. 17:52

США ввели запрет на ввоз золота из России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства финансов США.

При этом золото, которое до 28 июня уже находилось за пределами РФ, под санкции не попало.

"Импорт в США золота российского происхождения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)", - сказано в документе.

Минфин также выдал лицензию на проведение торговых операций, передачу долговых обязательств или капитала для постепенной ликвидации контрактов с ПАО "Северсталь" и Nord Gold, санкции против которых были введены в начале июня.

Кроме того, в санкционные списки США включены 115 юридических лиц из России, в том числе НПП "Связь", Арзамасский приборостроительный завод, НПП "Алмаз", ОАО "Российская электроника", летный центр имени Чкалова, ОАО Авиационный комплекс имени Ильюшина и одноименная финансовая компания, ОАО "Туполев", ПАО "Камаз" и одноименная торгово-финансовая компания, а также ряд связанных юридических лиц.

Помимо этого, в санкционных списках оказались 57 россиян, в том числе телеведущая Тина Канделаки, бывший министр обороны Анатолий Сердюков и его сын Сергей, экс-сотрудница Минобороны Евгения Васильева.