Бастрыкин призвал вернуть российское образование в СССР

28 июн. 18:31

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что необходимо возродить советскую систему образования, а не равняться на западную.

"Я полагаю, что надо вернуться к отечественному образованию, его традициям", - сказал он в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Глава Следкома пояснил, что Россия всегда была сильна своими традициями. "Наше советское образование дало новейшие достижения во всех отраслях науки и творчества", - отметил глава СК, призвав в развитии российского образования и науки, опираться на советский опыт.